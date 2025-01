Spazionapoli.it - “Arrestato per traffico di droga”, calcio sotto shock: l’ex campione nei guai

La notizia che arriva in questa mattinata sconvolge tutti gli appassionati del mondo deldella Serie Aperdiinternazionale.Annuncio clamoroso dal Belgio, con protagonista un calciatore che è stato protagonista negli scorsi anni, nel campionato di Serie A.centrocampista, tra le altre, di Roma e Inter Radja Nainggolan è stato. L’accusa è davvero pesantissima:internazionale di, di cocaina. In queste ore, il calciatore – ora in forza al Lokeren – Temse (squadra della seconda divisione delbelga, ndr) – èinterrogatorio nell’ambito di un indagine riguardante ildi sostanze stupefacenti dal Sudamerica al porto di Anversa.La notizia del suo arresto, trapelata proprio in questi istanti dal Belgio, è stata confermata dalla Procura di Bruxelles, così come viene riportato dall’edizione online del Corriere della Sera.