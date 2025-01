Secoloditalia.it - Allarme “clorato” nelle Coca-Cola: massiccio ritiro di bevande in Europa. A rischio anche Fanta e Sprite

L’imbottigliatore europeo dellain Belgio ha annunciato undi prodotti ina causa dell’eccessivo contenuto di. Il richiamo riguarda le lattine e le bottiglie di vetro di, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss e Tropico in Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, Francia e Lussemburgo, in cirzione da novembre. “Non abbiamo una cifra precisa, ma è chiaro che si tratta di una quantità considerevole”, ha dichiarato all’Afpcific Partners Belgium.” nei prodotti“La maggior parte dei prodotti interessati e invenduti è già stata rimossa dagli scaffali dei negozi e stiamo continuando a prendere provvedimenti per ritirare dal mercato tutti i prodotti rimanenti”, ha dichiarato l’azienda, che è “in contatto con le autorità competenti in ciascuno dei mercati interessati”.