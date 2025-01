Ilgiorno.it - Teatro sociale. La lunga notte del jazz

Leggi su Ilgiorno.it

Torna aldi Como dopo il grande successo degli scorsi anni, Ladelsabato 1 marzo dalle ore 20.30 alle ore 01.00 per la sua VI edizione. Ad aprire la serata alle ore 20.30, nella sala principale, il concerto del gruppo Swingle Singers. Al termine del concerto, dalle ore 22.30 alle ore 1.00 dell’1 marzo 2025, gli spazi interni delsaranno aperti al pubblico per le esibizioni degli ensemble selezionati. Ildi Como, infatti, pubblica una call per la selezione di massimo 6ensemble composti da 2 a massimo 5 elementi di nazionalità europea.