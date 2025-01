Quifinanza.it - Tari 2025, cos’è la tariffa puntuale e quanto si paga quest’anno

Leggi su Quifinanza.it

Entro apriletutti i comuni dovranno comunicare ufficialmente quale sarà il metodo di calcolo della, la tassa sui rifiuti che tutte le famiglie residenti o domiciliate devonore. La legge lascia infatti libertà ai singoli municipi di stabilire quale sia il modo più adeguato per riscuotere questa imposta e sempre più sindaci stanno puntando sullaffa percentuale.Si tratta di un sistema, diffuso soprattutto in Emilia-Romagna, che prevede che ilmento dellasia in parte legato alla produzione di rifiuti indifferenziati di ogni famiglia. Un sistema pensato per ridurre i costi di smaltimento e aumentare la percentuale di raccolta differenziata, ma che comporta alcune difficoltà logistiche.Lae laffa percentualeEntro la fine dell’anno tutte le famiglie, fatta eccezione per quelle esentate, dovrannore la