Ilrestodelcarlino.it - Patente ritirata dopo un incidente stradale: "Sono stato prosciolto, ma ancora sono a piedi"

Denunciato per omissione di soccorso, si è visto subito ritirare la. Ora,quattro mesi, l’accusa è stata archiviata ma al protagonista della vicenda, un idraulico di 24 anni dell’entroterra, resta l’amarezza per la vicenda, e lanon gli è statarestituita. "Il 15 settembre scorso stavo guidando l’auto di mia sorella – racconta –, con me c’era un mio amico. All’improvviso una moto mi urta la fiancata, cadendo a terra. Mifermato e in poco tempo è arrivato il 118, chiamato da un altro automobilista; gli operatori sanitari hanno cominciato a caricare nell’ambulanza il motociclista, che poi èdimesso con sette giorni di prognosi. Ho chiesto all’autista dell’ambulanza carta e penna per lasciare al ferito le mie generalità e il numero di targa dell’auto. L’ambulanza poi è ripartita, con il mio amico abbiamo raccolto alcuni pezzi di plastica a terra e rimesso inla moto, rimanendo lì quasi mezz’ora.