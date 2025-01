Quotidiano.net - Papa Francesco: "Mai dimenticare l'orrore della Shoah"

Alla vigilia del GiornoMemoria,lancia il suo forte richiamo affinché l'"non sia mai "né dimenticato né negato". E fa appello a una collaborazione collettiva per "debellare la piaga dell'antisemitismo". "Guerre, ingiustizie, dolore, morte non avranno l'ultima parola", dice dapprima il Pontefice nella messa in San Pietro per la DomenicaParola di Dio, che conclude anche il GiubileoComunicazione, cui hanno partecipato in tre giorni comunicatori e giornalisti di tutto il mondo. "Domani ricorre la Giornata Internazionale di Commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto: ottant'anni dalla liberazione del Campo di concentramento di Auschwitz", ricorda quindi il Pontefice all'Angelus. "L'dello sterminio di milioni di persone ebree e di altre fedi avvenuto in quegli anni non può essere né dimenticato né negato", afferma.