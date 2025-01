Lortica.it - Noleggia Ferrari ad Arezzo, beccato A 222 km/h sulla Fi-Pi-Li: multa e patente a rischio

Leggi su Lortica.it

ViaggiavaFi-Pi-Li, ma non a bordo di un’auto qualsiasi e non a una velocità comune. Un uomo è statoto dopo essere stato sorpreso all’altezza di Stagno (Collesalvetti) a sfrecciare a 222 chilometri orari con unaCalifornia F149.Secondo quanto riportato da Il Tirreno, l’auto sportiva era statata ad. L’autovelox ha immortalato la velocità record nei giorni scorsi, permettendo alle autorità di risalire al conducente.L’uomo ha già pagato unadi 848,08 euro, subendo anche una decurtazione di 10 punti. Ora dovrà comunicare i propri dati alla polizia provinciale: in caso contrario, rischia il raddoppio della sanzione. Se collaborerà, la suaverrà sospesa per sei mesi.L'articoloadA 222 km/hFi-Pi-Li:proviene daNews.