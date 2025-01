Terzotemponapoli.com - Nenci a Stile TV: ”A Napoli meritavamo uno Scudetto!”

: “Auno! Alla Juve abbiamo fatto bene, vincere non era scontato”ATv nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo, ex preparatore dei portieri del. Queste le sue paroele:: “Sto molto bene, siamo pronti per tornare. Aspettiamo l’occasione giusta, il mister è carico a mille! Le critiche a Meret? A volte sono ingiuste. Ha passato un periodo non felicissimo, ma la maglia delè pesante! Non è semplice indossarla, bisogna avere esperienza, serenità e sicurezza per dare il massimo. Trovare meglio di Meret non è semplicissimo perché tecnicamente lui è perfetto, è uno dei più puliti nel circuito nazionale ed internazionale, ma non avendo un carattere non molto forte, a volte può soffrire, ma si è ripreso e sta dando un buon contributo al