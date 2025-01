Terzotemponapoli.com - Napoli, distanza ancora da colmare per Garnacho

Ilbatte la Juventus per 2-1. Tuttavia il calciomercato vive ore decisive, anche quello della società di De Laurentiis. Si cercaun vice Kvara: pur combattendo per una sola competizione, la squadra di Conte non può affidarsi solo al pur bravo Neres su quel fronte. L’infortunio ripetutosi di Olivera sul settore sinistro potrebbe far suonare anche un altro campanello d’allarme. Nel reparto difensivo, poi, manca un vero vice Buongiorno, anche se rincuorano le prestazioni del sempre pronto Juan Jesus. Tiene comunque sempre banco la vicenda. Secondo il Corriere dello Sport permangono distanti le cifre: quelle richieste dal Manchester United e quella che vorrebbe investire il.Ilè fermo a 50 più bonusIlalla ricerca di un esterno offensivo che possa sostituire Khvicha Kvaratskhelia.