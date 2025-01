Davidemaggio.it - Mina Settembre 3: anticipazioni quarta puntata di domenica 2 febbraio 2025

© US RaiL’assistente socialeè diventata una delle nuove beniamine del pubblico di Rai 1, che ama seguire le sue strampalate vicende personali e tutti i casi di cui si occupa nel Rione Sanità di Napoli. Nella terza stagionedecide di costruirsi una famiglia tutta sua e come sempre sul suo cammino non mancheranno le difficoltà, che saprà affrontare con il sorriso. A seguire tutte le, aggiornate di settimana in settimana.3:diIl segreto di Viola viene scopertoS3 – E7 Il peso del sangue:si trova di fronte un caso delicato: una casa-famiglia sta chiudendo e due bambini, inseparabili come fratelli, rischiano di essere mandati in strutture diverse. Un operatore, che ha con loro un rapporto di profondo affetto, vorrebbe adottarli, ma un oscuro passato familiare rappresenta un ostacolo apparentemente insormontabile.