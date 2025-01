Tvplay.it - Milan da cardiopalma: Parma sconfitto nei minuti di recupero

Da pochiè terminato il match tra ildi Conceicao ed ildi Pecchia con il risultato finale di 3-2 per i rossoneri.Prima opportunità del match è arrivata con Djuric che, però, fa la sponda per Mihaila invece di tirare. Un minuto dopo è Pulisic che non riesce ad impattare con la sfera.daneidi(LaPresse) tvplay.itIlcontinua ad attaccare, ma la conclusione di Rafael Leao termina alta la sorpresa. Il, però, riesce ad andare in vantaggio al 25 con il di Cancellieri, bravo a sfruttare un intervento sbagliato da parte di Theo Hernandez.La squadra di Sergio Conceicao, dopo una decina di, riescea pareggiare con il rigore (concesso per una spinta di Suzuki ai danni di Pavlovic) realizzato da Pulisic. La prima frazione di gara si conclude con il tentativo di Reijnders ben parato dall’estremo difensore del team emiliano.