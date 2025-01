Quotidiano.net - Mangiare sano anche in viaggio. Ecco i consigli

L’inizio dell’anno è il momento perfetto per adottare buone abitudini, tra cui scegliere un’alimentazione sana,quando si è in. In particolare,durante ilin treno, con un po’ di organizzazione, è possibile vivere un’esperienza di benessere, oltre che di relax, iniziando dai pasti. Trainline, l’app leader per la prenotazione di treni e pullman, ha selezionato alcune ricette fai-da-te gustose e facili da realizzare, ideali per ogni occasione e tipo di viaggiatore, rendendo ilgradevoleper gli altri passeggeri. Secondo un’indagine YouGov, infatti, il 34% degli intervistati trova particolarmente fastidiosoin modo rumoroso o consumare cibi dall’odore forte sul vagone. Tra gli spuntiniati spiccano, insalate fresche e leggere, insalata di pasta o riso con verdure di stagione, legumi, tonno o pollo grigliato, condita con un’emulsione leggera a base di olio, limone e spezie.