L’ultima folle idea di Musk | Basta con il canale della Manica

Il magnate sudafricano, tramite un tweet sul suo social X, ha proposto un nuovo nome per il, ribattezzandolo “George Washington”. Con questa trovata, Elonsi allinea alla linea già tracciata dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, contribuendo a quella che sembra essere una strategia per ridefinire simboli geografici in chiave americana.L’annuncio diNel suo tweet,ha condiviso una porzione di mappa che evidenzia il braccio di mare che separa il Regno Unito dalla Francia, accompagnata dalla didascalia: “Nuovo nome per l’acqua che divide Inghilterra e Francia”. La proposta, pur non avendo alcun valore ufficiale, ha immediatamente scatenato dibattiti e reazioni sui social media, tra ironia e critiche.Trump e la geografia “americana”L’iniziativa disegue il precedente di Donald Trump, che durante il suo mandato aveva annunciato cambiamenti simbolici nella toponomastica geografica.