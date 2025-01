Lukashenko rieletto con l' 876 per cento L' Ue conferma le sanzioni a Minsk | Voto finto

Iltempo.it - Lukashenko rieletto con l'87,6 per cento. L'Ue conferma le sanzioni a Minsk: "Voto finto"

Nessuna sorpresa da. Alexanderè statopresidente della Bielorussia oggi con l'87,6% dei voti, secondo un exit poll ufficiale, in un'elezione senza opposizione che ha rinnovato il dominio dell'autocrate che governa con il pugno di ferro dal 1994. Durante il suo sesto mandato, ormai giunto al termine, il leader settantenne ha completamente soffocato ogni dissenso dopo le proteste del 2020. L'opposizione in esilio ha definito le elezioni una «farsa». L'Unione europea ha annunciato che non ritirerà lecontro il governo diin seguito alle «finte» elezioni presidenziali in corso nel Paese, ha dichiarato Kaja Kallas, Alta rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. L'Ue ha impostocontro l'uomo forte al potere dal 1994 in seguito alla feroce repressione da parte didelle proteste anti-dopo la sua elezione a un sesto mandato nel 2020.