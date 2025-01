Quotidiano.net - Lo show di Hamas. Bandiera, folla e kit-dono per rilasciare le soldate

di Aldo BaquisTEL AVIVDopo 15 mesi, per Karina, Daniela, Naama e Liri il dramma è finito. Ieri, nel giro di un’ora dai toni drammatici e spettacolari, le quattroisraeliane catturate il 7 ottobre dalla base di Nahal Oz, a ridosso della Striscia di Gaza, sono passate dalla custodia dei miliziani diincappucciati e armati fino ai denti alle braccia dei genitori, in trepida attesa a un valico di confine. Per l’occasione,ha organizzato una regia minuziosa, nell’intento di chiarire agli israeliani che resta saldamente il padrone di Gaza e ai palestinesi che rappresenta non una singola fazione politica, bensì la punta di diamante della causa nazionale. Nell’automobile che le conduceva al punto di consegna della Croce Rossa, i miliziani hanno dato alle prigioniere un “certificato di liberazione” in arabo e in ebraico firmato dal “Comando delle Brigate Qassam”, un portachiavi con lapalestinese e una confezione regalo avvolta nel cellophane, con un nastro rosa.