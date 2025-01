Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-3, 3-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: partita a scacchi nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Servizio e rovescio incrociato di. Altro game in cuisarebbe potuto essere più cinico. La palla corta sul 30-30 c’entrava poco.40-30 Resta troppo alta la palla corta dici arriva e va a segno col rovescio lungolinea. Scelta sbagliata qui dall’italiano, una cosa rara per lui.30-30 Bruciante accelerazione di rovescio incrociato dinon poteva gestire la palla in alcun modo.30-15 Ace esterno del n.2.15-15spinge di diritto, lungo il rovescio del tedesco.15-0 Volée di diritto di, largo il passante di diritto strettissimo dell’italiano.3-3 In rete il rovescio di. Game importante tenuto da.40-30 Altra palla corta dici arriva, ma il recupero si ferma sul nastro.