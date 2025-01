Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Mass Start Engadina 2025 in DIRETTA: Pellegrino nel gruppo di testa a metà gara

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA MARCIALONGA DALLE 8.0012.58 Ai 10.8 kmè 15mo a 4.7 dalla, sempre Klaebo al comando.12.57 Si riallunga nuovamente ilè leggermente attardato, in compagnia di un treno veloce come quello di Anger.12.55 Iltransita allo stadio. Si stacca Carollo.12.53 E’ quarto: introviamo Andersen. Graz, Carollo e Ventura sono nella coda deldi.12.51 Tratto pianeggiante quello che stanno affrontando ora gli atleti.12.50 Purtroppo fanno fatica Barp e Daprà: i due azzurri pagano già mezzo minuto da Klaebo.12.49 Klaebo transita al comando ai 6,5 km.è 11mo con un distacco irrisorio dalla.12.48 Il secondo troncone delsi è accorpato alladel plotone.