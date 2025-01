Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: Vinatzer a un passo dalla top 10, Haugan in testa! Seconda manche dalle 13.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.34: Non ci sono inserimenti con le ultime discese fra le prime 30 posizioni11.32: Ci pensa il francese Desgrippes a mettere fuori Gross dai 30. E’ 23mo a 1?76. Grande giornata per i transalpini11.31: Non riesce ad entrare nei primi 30 l’azzurro Maurberger che è 37mo a 2?8011.30: Fuori dai 30 il finlandese Pohjolainen, ora Maurberger11.29: Inforca anche l’azzurro Saccardi poco prima dell’intermedio11.28: Esce nel finale anche lo spagnolo Del Campo, ora Saccardi11.26: Fuori il coreano Jung e il francese Azzolin che sbaglia nel finale ed era in corsa per entrare fra i primi 3011.23: Fuori il norvegese Sandvik e anche lo svedese Wissting che stava disputando una grandema si è preso troppi rischi ed è uscito subito dopo l’intermedio11.