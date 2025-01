Iodonna.it - Le immagini dei roghi avvenuti in California ci hanno mostrato la devastazione di luoghi e cose. Cosa vuol dire perdere tutto in una notte senza pioggia, ma con molto vento, ce lo racconta una nostra collega che ha vissuto la stessa esperienza in Italia, in Umbria. Nel casale che per lei era stato una ripartenza. E da cui vuole ricominciare

Leggi su Iodonna.it

L’odore del fumo, spesso, quasi solido, mescolato alle lacche dei mobili, alla sostanza fluida in cui si disfacevano gli oggetti e i colori che erano stati la mia vita; mescolato al profumo dei sogni, alle giornate di sole, di progetti, di scambi d’amore che erano rimaste appoggiati sulle, non so se me lo toglierò mai di dosso. In ospedale è stata la primache midetto, dopo aver constatato che l’intossicazione era gestibile: “Togliamo i vestiti, sanno di fumo“. Ma non erano solo i vestiti, erano i miei pensieri, mentre venivo coricata in un letto al pronto soccorso di Assisi, con un camice legato da tre laccetti sul dorso, e un ritornello nella mente: “Questo corpo esile, che sta sotto la veste di cotone, ora èquello che ho“. Brucia anche l’Argentina: un incendio in Patagonia distrugge 2.