Eccellenzemeridionali.it - La Parlesia: il Codice Segreto di Napoli che Pochi Conoscono e Molti Ignorano

Leggi su Eccellenzemeridionali.it

La: ildicheIn sintesi?? Laè un linguaggiodi, usato storicamente da carcerati e ladri per comunicare senza essere compresi.? I musicisti napoletani adottarono laper esprimersi in modo criptico e teatrale, integrandola nelle canzoni popolari.? Laè un patrimonio culturale che rappresenta identità e resistenza, con radici nelle influenze spagnole e arabe.? Oggi, lacontinua a influenzare la musica contemporanea napoletana, con artisti che la utilizzano per autenticità e tradizione.Si narra che il linguaggiosia sempre stato un'oasi sicura per chi, nelle pieghe della società, cercava un rifugio, una maschera, o semplicemente un modo tutto suo per intendersi.