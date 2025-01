Juventusnews24.com - Juventus Carrarese Under 17 7-1: grande prova dei bianconeri e larga vittoria per Cioffi

di Fabio Zaccaria17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La17 torna in campo a Vinovo e continua a volare in classifica:contro la, penultima forza del campionato. 3 punti d’oro pernews24 ha seguito LIVE il match.17 7-1: sintesi e moviola1? primo possesso ospite ma Badarau recupera subito il pallone3? Tiozzo gestisce allala palla nella sua metacampo, ino a manovrare5? Repciuc vince un rimpallo sulla destra,il tiro ma la traiettoria è alta sulla traversa6?uscita coi pugni di Ababei che sventa la minaccia da corner9? Tiozzo si sovrappone sull’out di destra, mette un passaggio preciso che raccoglie l’ottimo inserimento di Gecaj, l’esterno tenta la conclusione ma viene murato9? Di Tonno taglia alle spalle della difesa bianconera, conclude di sinistro ma angola troppo il pallone che termina in out12? Repciuc esce malconcio dopo un fallo nella trequarti offensiva, vedremo se sarà in grado di proseguire15? Giro palla deicheno a far muovere la difesa per trovare spazi interessanti15? Non ce la fa Repciuc,costretto al primo cambio16? GOL DEI! Doppio scambio pazzesco sull’asse Amadio-Durmisi, il numero nove di casa conclude alla perfezione di sinistro e segna18? RADDOPPIO JUVE! Durmisi si al, smarcando al centro l’accorrente Amadio che deve solo depositare in rete per il più semplice dei gol.