Ilgiorno.it - Il ritorno del Banff festival. L’avventura è al cinema

IlTour farà tappa a Morbegno. È infatti prevista per mercoledì 26 febbraio la tappa valtellinese delMountain FilmWorld Tour, il più grande tour mondiale di film di avventura. Giunto alla 13ª edizione, ilsi prepara a coinvolgere il pubblico con un programma che porterà sugli schermi energia, bellezza ed emozione. Ilfarà tappa a Morbegno, mercoledì 26 febbraio, alPedretti, alle 20. L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Morbegno ed è organizzato. Il programma dell’edizione 2025 comprende una selezione di 7 opere, per circa 2 ore di proiezione, selezionate tra i finalisti all’omonimoCentre Mountain Film. Si parte da: “Dolomites“, mountain bike in solitaria con Kilian Bron, “Home from home“, uno sguardo intimo nelle vite e nei cuori di alcuni dei migliori free rider giapponesi al mondo.