Lanazione.it - Il malore di Massimo Sestini, ipotesi di un guasto alle bombole

Firenze, 26 gennaio 2025 – È in coma farmacologico all’ospedale di Trento, dopo un incidente nel lago di Lavarone. Momenti di paura e apprensione per, 62 anni, pratese di nascita e fiorentino d’adozione. Fotografo pluripremiato e fotoreporter d’assalto, famoso per i suoi scatti acrobatici, immortalati da elicotteri e velivoli militari in movimento, capaci di regalare uno sguardo sul mondo diverso dal solito. Le condizioni estreme non sono un limite per lui e la sua macchina fotografica, e non lo sono state neppure ieri, quando ha deciso di partecipare a un raduno di istruttori subacquei e immergersi con loro nelle acque ghiacciate del lago. Non era certo una novità per lui. Lo aveva già fatto in passato, a Canazei, insieme ai palombari della Marina. Stavolta, però, qualcosa è andato storto.