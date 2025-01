Ilrestodelcarlino.it - I tifosi entrano in campo, scontri alla fine del match tra L’Aquila e la Sambenedettese

, 26 gennaio 2025 – Momenti di grande tensione e, con feriti, tra le opposte tifoserie al termine della partita trae la. Un folto gruppo didella capolista, presenti sugli spalti in circa un migliaio, anziché uscire con le previste misure di sicurezza, avrebbe invaso ilper festeggiare la vittoria con i giocatori: alcuni di questi avrebbero raggiunto il settore della curva riservato ai sostenitori di casa, che a loro volta sarebbero entrati in. A quel punto, si è scatenato il caos e gli, violenti, hanno causato anche dei feriti. Non si sa ancora se hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell’ospedale. I fatti si sarebbero svolti anche davanti a famiglie con bambini, visto che allo stadio erano accorse oltre 4mila persone.