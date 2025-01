Liberoquotidiano.it - Hamilton e Leclerc? Occhio: tutte le coppie scoppiate nella storia della Ferrari

Il gioco dellenon sempre ha funzionato a Maranello, casa di unache ha vinto tanto ma ha anche perso più di un mondiale di Formula 1, gettandolo via in annate nelle quali i piloti parevano filassero d'amore e d'accordo ma, al momento di infilarsi nell'abitacolo, vedevano come primo rivale proprio il compagno di squadra. È una lungadi dualismi feroci, invidie palesi, gelosie anche pericolose che speriamo non si ripetano tra Lewise Charles, un binomio che, a motori spenti, ha esiti per ora imperscrutabili. Ladei grandi driverRossa ci tramanda trionfi ma anche trame oscure, inghippi, rapporti deteriorati e, di conseguenza, divorzi traumatici. Senza addentrarci nei pionieristici anni '50 e '60 allorché la Formula 1 era agli albori, la prima vera coppia di big del Cavallino si forma a metà anni '70: Clay Ragazzoni, già prima guida, convince Enzoa mettere sotto contratto come seconda guida un giovane austriaco che si sta facendo notare in BRM: Niki Lauda.