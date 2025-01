Juventusnews24.com - Gatti e Vlahovic si allenano alla Continassa nel giorno di riposo! Il gesto dei due bianconeri dopo la sconfitta col Napoli

di Redazione JuventusNews24sineldi: i duehanno anticipato oggi la ripresa della allenamenti. I dettagliSecondo quanto riportato da Giovanni Albanese su X, Dusane Federicohanno anticipato oggi la ripresa della allenamenti, nonostante illibero concesso da Thiago Mottalacontro il.La squadra bianconera riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani per preparare la sfida di Champions League contro il Benfica, match in programma all'Allianz Stadium nella giornata di mercoledì 29 gennaio e valida per l'ultima giornata della prima fase.