Fincantieri firma Memorandum of Understanding con Arabia Saudita per cantieristica e cybersecurity

In occasione degli incontri bilaterali tra Italia e il Regno dell'ha reso noto in un comunicato di averto una serieof(MoU), a conferma dell'interesse dell'azienda per la regione dopo la costituzione nel 2024 della società controllatafor Naval Services. Si tratterebbe, secondo quanto si apprende, di intese in almeno due settori:civile e sviluppo dellanelle sue applicazioni navali. Uno dei gruppi con i quali sono stati siglati accordi, come ha reso noto lo stesso a.d. di, Pierroberto Folgiero, è il Kaust, centro di ricerca e, di fatto, facoltà di ingegneria e tecnologia.intende promuovere innovazione, sostenibilità e sviluppo industriale attraverso una serie di collaborazioni con realtà saudite e partner internazionali.