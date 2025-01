Laprimapagina.it - Elezioni presidenziali in Bielorussia: Lukashenko in corsa per il settimo mandato

Oggi i cittadini bielorussi sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente, con Alexander, attualmente al potere da 30 anni, inper un. In lizza ci sono altri quattro candidati, ma la sua rielezione è ampiamente considerata probabile.guida la, una nazione ex sovietica situata tra l’Unione Europea, l’Ucraina e la Russia.Levengono criticate da alcuni osservatori internazionali, che sollevano preoccupazioni sulla trasparenza del processo e sulla libertà di espressione. Ledel 2020, infatti, furono segnate da contestazioni e proteste che furono seguite da interventi repressivi. Anche il Parlamento europeo ha espresso dubbi, chiedendo che i risultati di questa tornata elettorale non siano riconosciuti, facendo riferimento alle problematiche delle consultazioni passate.