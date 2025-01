Calciomercato.it - DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di domenica 26 gennaio

Leggi su Calciomercato.it

lee ledi mercato di26le trovate nelladi.it: ecco come si stanno muovendo Juventus, Inter, Milan ele altre di Serie ADal 2è aperta la sessione invernale di, che si chiuderà lunedì 3 febbraio 2025: Juventus e Milan sono tra le più attive, ma anche il Napoli sta perfezionando la caccia all’erede di Kvaratskhelia.lee ledi26.it (LaPresse)Oggi è la giornata dell’arrivo di Renato Veiga a Torino, in prestito secco dal Chelsea: domani il difensore portoghese sarà impegnato con le visite mediche prima di mettersi a disposizione di Thiago Motta. Anche per il Milan è una giornata importante, con il pressing per Santiago Gimenez che assume contorni sempre più forti.