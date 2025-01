Ilgiorno.it - Dae e manovre salva-vita. Lezioni dalla Croce Rossa per oltre 270 studenti

Formare giovani cittadini attivi e consapevoli. È l’obiettivo del progetto di formazione che coinvolgerà circa 270delle classi quarte del liceo scientifico Galileo Ferraris di Varese. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra il Comitato di Varese dellaItaliana, il Rotary Club Varese Verbano e l’istituto, ha preso il via sabato mattina con la prima giornata diper i ragazzi. Il corso, della durata di 5 ore, alterna teoria e pratica e consentirà aglidi acquisire le competenze necessarie per eseguiredi rianimazione cardio-polmonare (Bls) e utilizzare il defibrillatore semi-automatico esterno (Dae). "Questa iniziativa è un’opportunità unica per i ragazzi di sviluppare competenze utili, trasformandoli in cittadini capaci di fare la differenza nella comunità", ha commentato il dirigente scolastico Marco Zago.