Croce Rossa da un passaggio a una donna poi la sorpresa | Più di 100mila euro… Senza parole

Immagine di repertorioUn gesto di grande generosità ha sorpreso ladi Ceriale, in provincia di Savona, che ha ricevuto una donazione di 135mila euro da parte di una cittadina che ha voluto mantenere un’ultima promessa al marito defunto. La somma è stata utilizzata per l’acquisto di un’ambulanza di rianimazione e una vettura con pedana per il trasporto disabili, un contributo che, come ha sottolineato il comitato, «farà la differenza nella nostra missione quotidiana di supporto e aiuto a chi ha bisogno».Un gesto inaspettatoLa donazione, che ha lasciatoil comitato, è stata il risultato di una conversazione casuale. Lo scorso 20 giugno, Massimiliano Vignati, volontario della, stava compiendo un intervento di trasporto da ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.