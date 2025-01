Rompipallone.it - Colpo di scena Inter: la mossa spiazza tutti, Marotta pronto a chiudere due affari in Serie A

Ultimo aggiornamento 25 Gennaio 2025 23:34 di AlessiaL’lavora sul mercato ma lo fa in sordina:ha già individuato i nuovi rinforzi da regalare ad Inzaghi. Arrivano dallaA.In attesa di vedere cosa farà l’in campo contro il Lecce dopo la vittoria del Napoli contro la Juventus, il club ragiona sul mercato. Ma si muove anche visto che, nella serata di questo sabato 25 gennaio, è di fatto anche arrivata unaben precisa.Beppeha individuato infatti inA i nuovi rinforzi da portare nella squadra di Simone Inzaghi. Come detto i nerazzurri si stanno preparando per la trasferta a Lecce dove potrebbe ritrovare un posto da titolare Davide Frattesi e dove non ci sarà Tomas Palacios (potrebbe con il mercato invernale trasferirsi in prestito altrove per trovare più spazio).