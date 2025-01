Ilrestodelcarlino.it - Caso Golinucci, il 54esimo compleanno di Cristina: “Manca l’ultimo tassello per la verità”

Cesena, 26 gennaio 2025 – “Cisolo unper scoprire lasu”. L’avvocata Barbara Iannuccelli, che sostiene la famiglia di, scomparsa a Cesena 33 anni fa, non fa mistero del polverone emerso nel 2021, quando ha iniziato a occuparsi del. “Indagini del passato fatte di depistaggi, di testimonianze false, di documenti spariti”. Almeno così racconta l’avvocata dal palco del teatro Victor. Un palcoscenico dove sabato sera la storia diè stata ripercorsa nel giorno del suodai due bravissimi attori Monica Briganti e Vincenzo Morrone accompagnati alla tastiera dal maestro Andrea Ruscelli. Un teatro pieno di gente, tra cui non potevare mamma Marisa. “sarà felice di questo– ha detto Marisa Degli Angeli – non vi dimenticate mai di farle gli auguri”.