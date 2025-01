Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows è troppo violento per il CERO: sarà censurato in Giappone

, il nuovo capitolo della celebre saga Ubisoft, nondistribuito innella sua versione originale. Nonostante il gioco sia stato classificato comeZ, destinato esclusivamente a un pubblico adulto, l’organizzazionese di classificazione dei videogiochi ha richiesto modifiche significative per rispettare le sue severe normative sui contenuti violenti.Come segnalato da Automaton, il publisher francese si è quindi visto costretto a censurare il gioco, rimuovendo completamente le rappresentazioni di smembramenti, con teste e arti mozzati che saranno censurati nella versionese.Questa censura non si limita solo agli smembramenti: anche le superfici dei corpi tagliati saranno graficamente alterate per ridurre l’impatto visivo della violenza.