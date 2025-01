Ilrestodelcarlino.it - Anziana aggredita e rapinata nell’atrio di casa

lecchio, 26 gennaio 2025 – Prima le tiene aperta la porta del condominio, poi la blocca nell’androne, la butta a terra e la deruba. Paurosa vicenda quella avvenuta, nella mattinata di venerdì, alecchio, ai danni di una 86enne. A raccontare l’accaduto è il figlio dell’vittima: “Mia madre, nonostante l’età, è ancora autonoma. Tutte le mattine esce di, dal condominio in zona Calzavecchio, dove vive da una vita, e con il suo carrellino va fino in centro per fare la spesa alla Coop. Ieri (venerdì, ndr), verso le 10.30, stava facendo rientro a, come al solito”. Arrivata davanti al portone del condominio è iniziato l’incubo: “Mia madre ha notato un signore fuori dal portone. Ha infilato la chiave nella toppa per entrare e questo soggetto, che lei ha definito ‘abbastanza giovane’, senza dirle una parola le ha tenuto aperta la porta per farle entrare – racconta il figlio –.