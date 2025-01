Metropolitanmagazine.it - 5 perle nascoste tra gli originali Netflix

Mentre i cataloghi delle piattaforme si arricchiscono sempre di più con nuovi prodotti a un ritmo incredibilmente rapido, è molto facile essere disorientati dal flow dell’offerta in aumento, il che può comportare anche ignorare totalmente dei film degni d’attenzione nel panorama mediale odierno. Abbiamo quindi raccolto per voi 5tra glida non perdere, ognuna un gioiellino del rispettivo genere.5: Se ci conoscessimo oggiNon possiamo che iniziare con una commedia romantica, un genere piuttosto saturo in casa, che avrebbe tutte le carte in regola per posizionarsi tra i classici intramontabili del mondo romance. Se ci conoscessimo oggi inizia con un meet-cute universitario tra Noah (Adam DeVine) e Avery (Alexandra Daddario) che ricorda Un amore di testimone ma che, proprio come in quest’ultimo, si sviluppa in un’amicizia piuttosto che in una storia d’amore, contariamente alle speranze di Noah.