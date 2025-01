Volley 20^ giornata Serie A1 Femminile 2024 2025 | Conegliano ospita Chieri Milano va a Busto

Leggi su Sportface.it

Archiviati gli impegni infrasettimanali nelle Coppe europee, iltorna a dare spettacolo nel fine settimana dedicato alla 20^del campionato diA1. Ad aprire le danze è l’anticipo tra Talmassons e Pinerolo, in programma alle ore 21.00 di sabato 25 gennaio. Le friulane di coach Leonardo Barbieri, ultime in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare punti importanti in ottica salvezza. Le piemontesi di Michele Marchiaro, reduci dalla sconfitta interna controArsizio, sperano di tornare subito al successo per tenere vivo il sogno di accedere ai Playoff. Si prosegue poi domenica con il match che vede contrapposte Vallefoglia e Roma. Le Wolves di Giuseppe Cuccarini arrivano dalla bella vittoria in casa contro Cuneo e proveranno a ripetersi nelle Marche.