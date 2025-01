Lortica.it - Truffe moderne: un mondo di raggiri in cui è bene stare all’erta

Leormai fanno parte della nostra quotidianità. Dal telefono ai social network, passando per le chiamate ai nostri anziani, i truffatori sfruttano ogni mezzo per ingannarci, spesso puntando su emozioni forti come la paura o la fretta. È utile parlarne, non per creare allarmismi, ma per diffondere consapevolezza.La truffa del “sì”Tra le più diffuse c’è quella che molti chiamano la “truffa del sì”. Una chiamata, un tono gentile: “Buongiorno, parlo con il tuo nome?”, e prima che ce ne rendiamo conto rispondiamo automaticamente. Quel “sì” può essere registrato e, in mani sbagliate, usato per attivare contratti o servizi mai richiesti.Forse vale la pena riflettere su quanto sia utile ascoltare sempre con attenzione e, magari, rispondere in modo diverso, evitando frasi che potrebbero essere fraintese.