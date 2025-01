Anteprima24.it - Truffa anziana e aggredisce agenti: arrestato 19enne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiVenerdì 24 gennaio u.s., personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha proceduto all’arresto nella flagranza dei reati dipluriaggravata nei confronti di un’e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate nei confronti di un agente di polizia, S.F., nato a Napoli il 5.02.2004 e deferito in stato di libertà, per i medesimi reati, un minore di 18 anni. Su segnalazione della Sala Operativa, una pattuglia moto montata della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile di Salerno si poneva alla ricerca di un’autovettura Alfa Romeo Junior di colore verde, in quanto veniva indicata la possibile presenza, a bordo della predetta, di soggetti dediti alle truffe ai danni di anziani.L’autovettura in questione veniva effettivamente intercettata dagli operatori in via Fra’ Generoso, in direzione dell’autostrada A3 verso Napoli.