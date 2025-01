Thesocialpost.it - Terribile caduta in allenamento, la sciatrice Tereza Nova è in coma

Laceca, 26 anni, è attualmente infarmacologico a seguito di unadrammatica durante l’di discesa libera della Coppa del Mondo a Garmisch-Partenkirchen. L’incidente, avvenuto sabato, ha provocato gravi danni cerebrali, per cui è stato necessario un intervento chirurgico urgente per ridurre un ematoma cerebrale.Intervento chirurgico urgenteSecondo quanto comunicato dalla Federazione sciistica ceca, l’intervento è stato effettuato con successo, ma i medici hanno deciso di mantenere la giovane atleta infarmacologico per tutta la durata necessaria al suo recupero. “rimarrà infarmacologico per tutto il tempo che il team medico riterrà necessario”, ha dichiarato la federazione in una nota ufficiale.Condizioni critiche e aggiornamentiLe condizioni dellarestano critiche, ma gli aggiornamenti futuri dipenderanno dall’evoluzione del suo stato di salute.