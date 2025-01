Ilrestodelcarlino.it - ’Teatro Ragazzi’ per quindicimila studenti

Prende avvio martedì la 45esima edizione del Teatro Ragazzi. Suddivisa tra Bonci e Bogart, contempla 19 titoli, per 52 rappresentazioni cui assisteranno oltre 15mila, appartenenti a scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, di 17 Comuni. Gli istituti scolastici che ne fanno richiesta, usufruiscono di un servizio di trasporto particolarmente economico. La rassegna, che si svolgerà fino al 6 maggio è organizzata da Ert-Teatro Nazionale, in collaborazione col Comune di Cesena e il contributo economico di Bper Banca e prevede un impegno finanziario dei tre soggetti coinvolti pari a 200mila euro, comprensivi anche di una serie di attività formative e progetti rivolti ae insegnanti come laboratori di scrittura drammaturgica, recitazione e messa in scena.