Suggerimenti per chi apre un ristorante

A ogni nuova inaugurazione, la domanda sorge spontanea: le persone che hanno immaginato il locale, il concept, l’arredo, il menu, la lista dei vini, avranno questa volta provato personalmente a sedersi ai loro tavoli prima di aprire? La risposta troppo spesso è no, ma probabilmente non per colpa o negligenza, ma per mancanza di tempo. Anche i progetti più ambiziosi, infatti, arrivano in fondo in debito d’ossigeno e il tempo da dedicare alle rifiniture diventa inevitabilmente quello che viene invece occupato a montare la maniglia della porta, sistemare gli scaffali arrivati in ritardo clamoroso, litigare con il frigorista che non viene mai a mettere in sesto la guarnizione e a discutere con il cuoco che ha cambiato idea sul menu da servire ai clienti. Ci sono però delle piccole attenzioni, quei cinque o sei “petit rien” che, sommati, fanno il totale della piacevolezza della nostra esperienza, e ne abbiamo individuati alcuni che per noi sono imprescindibili.