Società Aurora scelte di gestione discutibili | bisogna intervenire

Il gruppo consiliare Progetto San Martino in Rio esprime amarezza per ledidella, collegata al Comune, che in oltre trent’anni ha realizzato tanti importanti progetti, soprattutto a livello di edilizia popolare, dimostrano una ottima intesa pubblico-privato. Da qualche tempo, però, la situazione sembra essere cambiata, con Progetto San Martino che ha presentato un ordine del giorno "da attuare con urgenza per evitare ulteriori errori nelladi". "Ci ha fatto piacere sentire il sindaco che in consiglio – dicono da Progetto San Martino – ha dichiarato di voler difendere il ruolo sociale di". "Peccato però – aggiungono – che in questi anni l’operato della giunta sia andato in direzione opposta: molti beni sono stati ceduti e si stanno cedendo, anche piuttosto malamente.