Oasport.it - Snowboard, sette italiani promossi agli ottavi del PGS di Rogla: spicca Bormolini

Leggi su Oasport.it

Benriescono a qualificarsidi finale del parallel giant slalom di(Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo dialpino 2024-2025. Italia che con credenziali più tardi si giocherà ancora grandi piazzamenti per proseguire una stagione superlativa.Al femminile sono due le azzurre che riescono ad approdaredi finale e si tratta di Elisa Caffont e Jasmin Coratti. Caffont si è qualificata come quinta a 1?46 da Tsubaki Miki: la giapponese per l’ennesima volta ha fatto la voce grossa nelle qualificazioni. Caffont che affronteràdi finale in un derby Jasmin Coratti che è giunta 12a a 2?26 di ritardo da Miki, perdendo otto posizioni nella seconda run. Eliminata invece Elisa Fava che è arrivata 27a a un distacco di 4?44 nei confronti della leader.