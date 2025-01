Romadailynews.it - Sanita’: mobilitazione medici, iniziative in tutte le regioni e manifestazione a Roma a maggio

Una grandeunitaria aprossimo che vedra’ sfilare per le vie di, dipendenti e convenzionati, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, idel territorio e gli specializzandi, riuniti sotto lo slogan Investire suiper salvare il Ssn. Nel frattempo inlesaranno organizzate varieintersindacali per sensibilizzare i professionisti.Questo il pacchetto promosso da Anaao Assomed – Cimo-Fesmed – Als – Gmi – Fimmg – Fimp – Sumai – Smi – Snami – Ftm con il sostegno della Fnomceo e la partecipazione di Cittadinanzattiva per dar voce ai diritti dei.I sindacati, che oggi hanno riunito i direttivi nazionali a, fanno fronte comune per richiedere la definizione di atto medico, una revisione della responsabilita’ medica, l’adozione di misure volte a rendere attrattiva e a riqualificare la professione, sicurezza sui luoghi di lavoro, un rapporto medico-paziente rinsaldato, la definizione di un nuovo patto per la salute e l’adozione di un approccio “One Health”.