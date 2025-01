Ilnapolista.it - Retegui salva l’Atalanta rimontando il Como 2-1, Dea a -4 dal Napoli

vince 2-1 ala partita nella seconda metà di gioco.il2-1La squadra di Fabregas era passata in vantaggio nel primo tempo grazie al solito Nico Paz; ma nei secondi 45 minuti, Mateoè stato autore di una doppietta per rimontare il match.Annullata anche una rete a Lookman per fuorigioco e a De Ketelaere per aver colpito il pallone col gomito. Anche ilaveva pareggiato il match con Cutrone, ma la rete è stata segnalata in offside.Dopo la sconfitta contro il, la squadra di Gian Piero Gasperini sale a 46 punti, a -4 dalcapolista, che affronterà la Juventus alle ore 18.Il contratto di Gasperini scade nel 2025Ma perché nessuno dice che Gasperini non ha mai rinnovato con? È uno dei misteri del calcio italiano, o meglio della rappresentazione mediatica del calcio italiano.