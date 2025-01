Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve è un affare fatto. Formula, cifre, arrivo in Italia, visite ed esordio: tutto quello che c’è da sapere

di RedazionentusNews24è uninmediche edche c'è dasul difensore portogheseNelle scorse ore il mercatoha dichiuso l'operazione che porterà a Torino. L'edizione odierna disport ha svelato tutti i dettagli del terzo colpo dei bianconeri in questa sessione di gennaio.Il difensore lascerà il Chelsea con ladel prestito secco per 4,5 milioni di euro comprensivi dell'ingaggio e delle commissioni agli agenti e sarà innella giornata di domani. Previste per lunedì lemediche e la firma sul contratto, col portoghese che potrebbe fare il suonel match del 2 febbraio con l'Empoli.