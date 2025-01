Papa | Liberare giornalisti incarcerati

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.20 "In questo Giubileo del mondo della Comunicazione, chiedo a chi ha potere di farlo, che vengano liberati tuttiingiustamente". "La loro libertà è libertà per ognuno di noi". Lo ha dettoFrancesco durante l'incontro nella Sala Nervi. Bergoglio ha poi chiesto"che sia difesa e salvaguardata la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero"."Un'informazione libera, responsabile e corretta é patrimonio"da custodire,"senza, rischiamo di non distinguere più la verità dalla menzogna", ha aggiunto.