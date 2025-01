Ilnapolista.it - Napoli-Juventus è anche Neres contro Yildiz: con il brasiliano al posto di Kvara sei vittorie su sei (Gazzetta)

Il big match del tardo pomeriggio mette a confronto, una partita che avrà come protagonisti due esterni dall’estro unico.: da quanto ilha preso ildi, ilha vinto sei partite su sei. Dalla parte opposta, la Juve si affida al più giovane di tutti.Leggici rassicura, si può viveresenza il georgianopassa da Davide KenanAntonio Giordano e Matteo Nava scrivono sulladello Sport:passa da Davide Kenan, le due bellissime gocce di estro e puro talento a cui questa sera al Diego Armando Maradona gli allenatori delegheranno il fattore imprevedibilità., 30 milioni e non sentirli, nenel lungo letargo in panchina, è l’altra faccia di, il suo socio nel sogno d’una città che ci ha pensato, eccome, uno da una parte e l’altro a far da dirimpettaio sul binario opcon Lukaku in mezzo a spassarsela.