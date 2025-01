Mistermovie.it - Mister Movie | Justin Baldoni Risponde alla Richiesta di Bavaglio di Blake Lively e Ryan Reynolds

La controversia tracontinua a suscitare attenzione, con il regista di It Ends With Us che ha espresso pubblicamente il suo disappunto riguardodi un ordine dida parte del team legale di. Secondo, talenon è altro che una “tattica intimidatoria” per cercare di zittire il suo avvocato e limitare la difesa pubblica contro le accuse mosse da.L’Accusa di Tattica IntimidatoriaLa lettera divulgata dal team legale ditramite THR ha descritto ladicome “scandalosa”. L’avvocato diha accusato i legali didi usare le regole disciplinari come strumento per intimidire il team die costringerlo a difendersi privatamente. La lettera sottolinea che dopo aver fatto accuse pesanti contro, i legali diora cercano di far cessare la pubblicazione di prove video che potrebbero mettere in discussione la veridicità delle accuse.